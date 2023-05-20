شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 270 مليون جنيه لصندوق قادرون باختلاف فى العام المالى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن موازنة صندوق قادرون باختلاف للعام المالي2023/2024 تقدر بـ 270 مليونا و38 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب اليوم السبت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

وأضاف القصبي أن موازنة قادرون باختلاف هى الأولى التى يتم تطبيقها، حيث تم إدراجها ضمن موازنة العام المالي 2023/2024، ولفت إلي أن قانون صندوق قادرون باختلاف صدر في عام 2022، ومن ثم أول موازنة له تم إدراجها في العام المالي الجديد.