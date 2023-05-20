شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: المبالغ المحصلة لصندوق قادرون باختلاف بلغت 780 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون صندوق قادرون باختلاف صدر في عام 2022، وتم إدراج أول موازنة له في عام 2023/2024 وينفق من الصندوق على تأهيل، وكذلك ذوى الإعاقة للبحث العلمى في الخارج بالإضافة إلى أجهزة التعويضات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب اليوم السبت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

وأضافت وزيرة التضامن: نحن بصدد تشكيل مجلس الأمناء وسيضم جزء حكومى وجزء من الخبرات وجزء من العمل الأهلى.

وأعلنت القباج أن اجمالي المبالغ المتحصلة في صندوق قادرون باختلاف بلغت حوالي 780 مليون جنيه ومن المنتظر أن تصل إلي 820 مليون جنيه.