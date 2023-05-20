شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصى بالموافقة على الاعتماد المالى المخصص للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، بالموافقة على الاعتماد المالي للحماية الاجتماعية فيما يخص العام المالي 2023\2024. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن. وأوصت اللجنة بزيادة موازنة تكافل وكرامة بنسبة 25% في موازنة 2024/2023، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالضمان الاجتماعي، ونقله إلي باب تكافل وكرامة وزيادة قيمة معاش الطفل. كما أوصت اللجنة زيادة مخصصات الباحثين الميدانيين خلال موازنة العام المالي 2024/2023.

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