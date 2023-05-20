شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك ناصر" للنواب: محفظة تمويل البنك وصلت فى 30 أبريل الماضى لـ 28 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد العزيز نائب العضو المنتدب لبنك ناصر، أن بنك ناصر هو بنك نموذج للبنك المصرفي الذي يستهدف أنشطة اجتماعية ويتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وهدفه تقرير نظام معاشات وتمويل معاشات صغيرة ومتناهية الصغر واستثمار اموال البنك في المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى.

أضاف عبد العزيز، أن محفظة التمويل وصلت في 30 أبريل الماضي إلى 28 مليار جنيه صافي.

ولفت عبد العزيز إلي أن بنك ناصر تقديم منتجات إدخارية إسلامية مصرفية في شكل شهادات بقيمة إجمالي إيداعات 17 مليار جنيه، كما أوضح أن بنك ناصر يشرف علي أكثر من 3400 لجنة زكاة.

وقال عبد العزيز إن صندوق الأسرة يشرف علي تقديم إعانة النفقة لـ360 ألف سيدة مطلقة، وبإجمالي النفقة حوالي 2 مليار جنيه يتم تغطيتها من مدينى النفقة بالتعاون مع النيابة العامة.

وتابع: يصل مقدار أرباح البنك سنويا من 1.5 إلي 2 مليار جنيه في السنة.