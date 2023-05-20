شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لاستراتيجية صناعة الدواء أمام مجلس الشيوخ.. أبرزها تعظيم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال تقرير اللجنة المشـتركة مـن لجنة الصحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، و الصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـةالمستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعـم الصناعات الدوائيةوالمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).

وحددت التقرير أهداف الدراسة فى الآتى:

1-توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه.

2-تغطية السوق المصري وذلك بتعظيم الإنتاج للأدوية التقليدية واقتحام مجالات جديدة مثل إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية "توطين صناعة الدواء".

3-إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء (تعميق صناعة الدواء" تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الأمن والفعال طبقا لأحدث المعايير العالمية خلال الثماني سنوات القادمة وذلك من خلال برامج توطين وتعميق الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

4-تعظيم صادرات الدواء المصري مباشرة من المصانع المصرية أو بتشجيع إنشاء مصانع مصريةلصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة.

4-اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية مثل انتاج المثائل الحيوية ذات التكلفة الصناعية الاقل والمستقبل الواعد.

6-تحسين جودة الرعاية الصيدلية بجوانبها المتعددة وتحقيق الاستخدام الرشيد للدواء وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية من الصيادلة بما يحقق الأمن الدوائي وأمان المريض.