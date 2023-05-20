شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تشيد بالدور التنموى لبنك ناصر خلال اجتماع بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، الشكر لبنك ناصر بالدور التنموى الذي يقوم به البنك، كما أوصت بالموافقة على الاعتماد المالي لموازنة بنك ناصر في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى.

ويصل مقدار أرباح البنك سنويا من ١.٥ إلي ٢ مليار جنيه في السنة، في حين وصلت محفظة التمويل وصلت في ٣٠ أبريل الماضي لـ٢٨ مليار جنيه صافي .

تجدر الاشارة إلي أن بنك ناصر هو بنك نموذج للبنك المصرفي الذي يستهدف أنشطة اجتماعية ويتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وهدفه تقرير نظام معاشات وتمويل معاشات صغيرة ومتناهية الصغر واستثمار أموال البنك في المشروعات.