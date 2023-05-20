مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثميناً على بورنموث وليفربول يتعثر بالتعادل أمام أستون فيلا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على حساب مضيفه بورنموث 1-صفر اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه إلى متوسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.



ويحتل الـ"يونايتد" المركز الرابع بـ69 نقطة.



وفي ذات التوقيت انتهت مباراة ليفربول وضيفه أستون فيلا بالتعادل الإيجابي 1-1.



وبعد أن أضاع أولي واتكينز ركلة جزاء في الدقيقة 21 للضيوف منح جاكوب رامسي التقدم لأستون فيلا (27) ثم أدرك روبرتو فيرمينو التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 89.



ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ66 نقطة.



وفي باقي المواجهات، تعادل فولهام مع كريستال بالاس 2-2 ووولفرهامبتون مع إيفرتون 1-1.



وفي باقي النتائج المسجلة اليوم، تعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون بهدف لمثله، وفولهام مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، في حين سقط توتنهام هوتسبير على أرضه أمام برينتفورد بهدف لثلاثة.



(وكالات)