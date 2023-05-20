شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يختار النائب طارق عبدالعزيز متحدثا بجلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحوار الوطني النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب كمتحدث في جلسة من جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي وذلك يوم غدا الأحد.

وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد منذ قليل، جاء اختيار النائب طارق عبدالعزيز بناءا علي ورقة عمل تقدم بها للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته.