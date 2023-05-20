«إتلاف جوازات سفر مواطنين سودانيين» .. كواليس إخلاء السفارة الأمريكية في حماية قوات الكوماندوز

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن قيام الدبلوماسيين الأمريكيين بإتلاف جوازات سفر مواطنين سودانيين خلال الأيام التي سبقت إخلاء السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، ما تسبب في ترك هؤلاء السودانيين عالقين وسط القتال، في إجراء يذكر بما فعلته واشنطن مع الأفغان عند إجلاء سفارتها بكابول عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين وشهود عيان القول إن المسؤولين الأمريكيين أتلفوا الوثائق السرية والمعدات الحساسة عبر آلات تمزيق الورق والمطارق الثقيلة والبنزين، وذلك اتباعا للبروتوكولات الحكومية.

وبحلول الوقت الذي هبطت فيه المروحية، التي كان على متنها قوات من الكوماندوز، بجانب السفارة بعد منتصف ليل يوم 23 أبريل، كانت أكوام الأوراق الممزق قد تم تجميعها بأكياس بالطوابق الأربعة في السفارة.

لكن احتوت هذه الأكوام أوراقا ثمينة بالنسبة للمواطنين السودانيين وهي جوازات سفرهم، بحسب "نيويورك تايمز".

وأشارت إلى أن العديد منهم تركوا أوراقهم في السفارة قبل ذلك بأيام، إذ كانوا يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات سفر إلى أمريكا، فيما يخص بعضها الموظفين المحليين بالسفارة.

وعند إخلاء السفارة، عكف المسؤولون الذين خشوا من سقوط جوازات السفر في الأيدي الخطأ، على تمزيقها إلى قصاصات. وبعد مرور شهر، أصبح العديد من أولئك المواطنين السودانيين عالقين في منطقة حرب، غير قادرين على الخروج.

وقالت سلمى علي، مهندسة قدمت جواز سفرها إلى السفارة الأمريكية قبل ثلاثة أيام على اندلاع الحرب: "يمكنني سماع أصوات الطائرات الحربية والقصف من نافذتي. أنا محاصرة هنا بدون سبيل للخروج".

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم يقتصر الأمر على الأمريكيين فقط؛ إذ أن العديد من الدول الأخرى تسببت في أن يعلق السودانيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات عندما تم إجلاء دبلوماسييهم.

لكن لم تتلف معظم تلك الدول جوازات السفر، وبدلا من ذلك، تركتها داخل السفارات المغلقة والتي يتعذر الوصول إليها، لكن دون أن تضيع للأبد، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ومن بين ثماني دولة أخرى أجابت على أسئلة الصحيفة بشأن الإجلاء، قالت فرنسا فقط إنها أتلفت أيضًا جوازات سفر المتقدمين للحصول على تأشيرات لأسباب أمنية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أتلفت جوازات السفر، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن عددها. وأوضحت مسؤولة بالوزارة، طلبت عدم كشف هويتها، أنه في مثل هذه الأوضاع يتم اتخاذ تدابير احترازية بعدم ترك أي وثائق أو مواد أو معلومات، يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ أو يتم إساءة استخدامها.

وأضافت: "لأن البيئة الأمنية لم تسمح لنا بإعادة تلك الجوازات بسلام، اتبعنا إجراءاتنا المتمثلة في إتلافها بدلا من تركهم دون تأمين".

وكانت سلمى (39 عاما) تأمل في الذهاب إلى شيكاجو هذا الشهر لحضور دورة تدريبية، ومن هناك كانت ستتجه إلى فيينا لبدء العمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة. التى وصفتها بأنها "وظيفة أحلامها". وبدلا من ذلك، أصبحت حبيسة المنزل مع والديها على أطراف المدينة، يدعون ألا يصل القتال إليهم.

وقال الحاج شرف الدين (26 عاما) إن حاز على قبول ببرنامج للماجستير لدراسة علوم الحاسوب في جامعة ولاية أيوا، وكان من المفترض أن يتسلم تأشيرته في 16 أبريل. لكن قبلها بيوم، اندلع القتال.

وقبل 5 أيام، أخطرته السفارة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني بأن جواز سفره تم إتلافه.

وقال شرف الدين، متحدثا من المنزل الذي يحتمي فيه منذ اجتاح العنف منطقته: "إنه لأمر صعب. الوضع خطير هنا".

وقال شهود عيان ومسؤولون مطلعون على عملية الإجلاء إن قرار إتلاف جوازات السفر كان كالصاعقة بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين الذين أدركوا أن الأمر سيعيق فرار المواطنين السودانيين.

وكان الأمر المؤلم بشكل خاص حقيقة أن جوازات السفر الخاصة بالموظفين السودانيين أتلفت أيضًا.

وكان البعض قد تقدم بطلبات للحصول على دورات تدريبية تابعة للحكومة الأمريكية، في حين ترك آخرون جوازات سفرهم في السفارة للحفاظ عليها.

وقال مسؤول أمريكي: "كان هناك العديد من الأشخاص المستاءين جدًا بشأن هذا الأمر. تركنا خلفنا العديد من الأشخاص الذين كانوا مخلصين لنا، ولم نكن مخلصين لهم".

وبحسب "نيويورك تايمز"، يتبع المسؤولون نفس البروتوكول الذي أدى لإتلاف جوازات سفر العديد من المواطنين الأفغان خلال الإجلاء المتسرع من السفارة الأمريكية في كابول في أغسطس 2021، والذي هو محل جدل أيضا.

ويتساءل السودانيون الغاضبون من سبب عدم تمكن المسؤولين الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من أخذ جوازات السفر معهم، إذ قالت سلمى علي: "ألم يكن بإمكانهم وضع جوازات السفر في حقيبة؟.

ولم يتضح ما إذا كانت السفارات التي لم تتلف جوازات السفر اتخذت هذا الاجراء أم ببساطة لم يكن لديهم وقت كاف.