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للعالم الثالث على التوالي.. السيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز

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2023-05-20 | 20:41

للعالم الثالث على التوالي.. السيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز

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ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد خسارة منافسه آرسنال 1-صفر أمام نوتنغهام فورست.
وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة، ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة وتتبقى له ثلاث مباريات.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.


وسجل هدف نوتينغهام الوحيد تايوو أونيي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وحاول آرسنال جاهدا إدراك التعادل للبقاء على أمل المنافسة، ولكن مع انتهاء المباراة بخسارة "الغانرز" ذهب اللقب إلى مانشستر سيتي.

بهذه النتيجة، توقف رصيد آرسنال عند النقطة 81 ليأتي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 85 والذي تتبقى له 3 مباريات، وكان يحتاج فقط إلى 3 نقاط للتتويج باللقب، وهو ما تحقق اليوم بخسارة "الغانرز".

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة واحدة، وسبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين. وهبط ساوثهامبتون في وقت سابق إلى الدرجة الثانية.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ، غدا الأحد، على ملعب "الاتحاد" في إطار الجولة الـ37.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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