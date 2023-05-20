للعالم الثالث على التوالي.. السيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز

وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة، ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة وتتبقى له ثلاث مباريات.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.



وسجل هدف نوتينغهام الوحيد تايوو أونيي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وحاول آرسنال جاهدا إدراك التعادل للبقاء على أمل المنافسة، ولكن مع انتهاء المباراة بخسارة "الغانرز" ذهب اللقب إلى مانشستر سيتي.

بهذه النتيجة، توقف رصيد آرسنال عند النقطة 81 ليأتي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 85 والذي تتبقى له 3 مباريات، وكان يحتاج فقط إلى 3 نقاط للتتويج باللقب، وهو ما تحقق اليوم بخسارة "الغانرز".

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة واحدة، وسبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين. وهبط ساوثهامبتون في وقت سابق إلى الدرجة الثانية.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، غدا الأحد، على ملعب "الاتحاد" في إطار الجولة الـ37.

