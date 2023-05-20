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الكرخ يهزم الشرطة في دوري الكرة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456578-638202096357704774.jpg

2023-05-20 | 22:00

الكرخ يهزم الشرطة في دوري الكرة الممتاز

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تغلب فريق الكرخ، اليوم السبت، على نظيره الشرطة في دوري الكرة الممتاز.

وسجل للكرخ لياندرسون لوكاس في الدقيقة 50 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز قفز الكرخ خمسة مراكز ليصل الى الثامن برصيد 41 نقطة، بينما بقي الشرطة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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MO Nasa

MO Nasa

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