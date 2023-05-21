شكرا لقرائتكم خبر عن لو قيمة عقارك أو العين انخفضت.. هل يجوز لك التعويض بالقانون؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو قيمة عقارك انخفضت.. ليك تعويض بالقانون"، استعرض خلاله إشكالية انخفاض سعر المنازل نتيجة تنفيذ مشروعات أو نزع ملكية عقارات مجاورة هل يُجيز التعويض، حيث أن المشرع أجاز التعويض بالاستناد للمسئولية التقصيرية، والسبب وجود خطأ يتسبب عليه ضرر للغير أبرزها انخفاض سعر العقار أو العين حيث لم يتم نزع الملكية، ولكن ترتب على إنشاء المشروع تغير المنظر الجمالى أو الحضارى، وإليكم التفاصيل كاملة:

لو قيمة عقارك انخفضت.. ليك تعويض بالقانون..هل انخفاض سعر المنازل نتيجة تنفيذ مشروعات أو نزع ملكية عقارات مجاورة يُجيز التعويض؟.. المشرع أجازه بالاستناد للمسئولية التقصيرية.. والسبب وجود خطأ يتسبب عليه ضرر للغير



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