شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاستعدادات للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى حول قضايا الأحزاب والمحليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد القائمون على تنظيم جلسات الحوار الوطني، بكامل التجهيزات الفنية، حيث خصصوا مقاعد محددة داخل قاعة، ووضعوا اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر اليوم.
تنطلق اليوم الأحد21 مايو، جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، من خلال أربع جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وجلستين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
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