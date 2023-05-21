الجزيرة: إسرائيل تعترف لواشنطن باغتيال شيرين أبو عاقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "الجزيرة"، في تقرير نشرته بالذكرى الأولى على مقتل شيرين أبو عاقلة، أن إسرائيل "اعترفت للقيادة الأمريكية بمسئوليتها عن اغتيال صحفيتها.

وأفاد التقرير بأن "مسئولا إسرائيليا كبيرا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس اعترف لمسئولين أمريكيين أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة أطلقها جندي إسرائيلي".

ونقلت القناة عن مصدر اطلع على هذا الاعتراف، قوله إن "المسئول الإسرائيلي قال إن قتل شيرين كان خطأ"، لكنه أصر في الوقت ذاته على أن "إسرائيل لن تعلن أو تعترف بذلك رسميا".

واغتيلت الصحفية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو العام الماضي، برصاص القوات الإسرائيلية خلال تغطيتها اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية.