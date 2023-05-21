شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أسوان: دعم المعابر البرية بأطقم العمل بالجمارك والجوازات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر.

وفى هذا الشأن أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه جارى التنسيق مع الجهات المختصة بالمعابر البرية لدعم أطقم العمل بالجمارك والجوازات وغيرها لتخفيف الضغط، والحد من الإزدحام، وتسهيل دخول الوافدين من دولة السودان، وخاصة بميناء قسطل البرى.

لافتًا إلى الإستمرارية فى عمل العبارات النيلية نهارًا وليلًا بعد قيام المحافظة بتركيب منظومة إنارة متكاملة بميناء حجر الشمس بقسطل، مع رفع كفاءة رصيف ميناء مدينة أبو سمبل السياحية لإستيعاب حركة العبارات بواقع 4 عبارات، منهم أثنين تابعين للوحدة المحلية، وأثنين أخرين تابعين للقوات المسلحة مما يساهم فى إستيعاب الحركة الكاملة لحافلات الركاب والسيارات.

وأشار محافظ أسوان إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع المسئولين بمنفذ قسطل بالإنتهاء من توصيل المياه والصرف للكرفانات التى تم توفيرها داخل منفذ قسطل، بجانب قيام لودر الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتنفيذ أعمال التسوية، وإقامة جسر خاص لخط الصرف الصحى ومياه الشرب للحماية، وتم إجراء التجربة عمليًا، وأصبحت الكرفانات جاهزة للإستخدام.

موضحًا بأنه توازى مع هذه الجهود قيام الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية أيضًا بإستمرار أعمال النظافة العامة والتسوية بلودر الوحدة المحلية بمحيط المرسى التابع لها بالجانب الشرقى لتسهيل حركة المركبات والحافلات المترددة على هذا المرسى الحيوى، وهو الذى تواكب مع الجهود المبذولة بالموقف البرى الدولى بكركر من تقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنقلة، وأيضًا خدمات الإعاشة والدعم اللوجستى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها، بالإضافة إلى دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقًا لرغباتهم.