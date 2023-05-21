شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يعلق على الازمة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث المحلل السياسي السوداني أبي عز الدين عن الأزمة السودانية والاحداث الجارية بالبلاد.

وقال أبي عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إن العقبة الأساسية فى السودان،هو أن ميليشيا الدعم السريع كانت جزءا من النظام.



وأوضح المحلل السياسي السوداني أبي عز الدين، أن المليشيات المسلحة تقوم بجرائم كبرى فى حق الدولة السودانية.

وأكد المحلل السياسي السوداني، أن لا يمكن للجيش السودانى التوقف عن حماية المواطنين، لذا على القوات المتمردة وقف إطلاق النار من جانبها.