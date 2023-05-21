شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “ أيمن عاشور” يشيد بجهود تحويل العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، مشيدًا بجهود التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.



قدم المجلس الشكر لجامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس الدكتور وليد أنور بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.