شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن راشد يستعرض نتائج قياس جودة الخدمات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

استعرض نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج مشروع قياس جودة الخدمات الحكومية، الذي أُطلق بداية عام 2023، معلنًا أن إصدار جوازات السفر ورخص القيادة هي أفضل الخدمات الحكومية في الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابة الرسمي على تويتر، اليوم السبت،: "أطلقنا في بداية هذا العام مشروعًا اتحاديًا لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر "مرصد الخدمات الحكومية"، والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهريًا من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية، على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة، والتي تستغرق عمليًا أقل من ثلاثين دقيقة، بإلإضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية، وفي ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية، تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي".

وتابع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "منهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر، علمتني التجارب ألا نجامل على حساب الأوطان".