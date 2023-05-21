شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى ماليزيا، يبحث خلالها مختلف أوجه التعاون، التي من شأنها دفع عجلة التنمية في البلدين الصديقين، بما يعود بالخير على شعبيهما.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التجارة المتبادلة وقطاع الطاقة.