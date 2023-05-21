طاقة النواب تناقش موازنات" البترول وسوق الغاز الأسبوع الجارى

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، الأسبوع الجار في مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 02023 / 02024 فيما يخص ديوان عام وزارة البترول و موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال حسام عوض الله في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن قطاعي البترول والغاز من انجح القطاعات في مصر من حيث الجودة والعائد خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وتحقيق عوائد جيدة خاصة بعد تصدير الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا مع نجاح استراتيجية وزارة البترول لمواجهة الأزمة، وذلك رغم الآثار الاقتصادية التي ضربت العالم في مجال الطاقة مع استمرار آثار الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثر سوق الطاقة وعدم استقرار الأسعار عالميا.

وأضاف عوض الله، أن اللجنة تعقد اجتماعا مهما أيضا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول بالسنة المالية 2023 /2024.

وأشار حسام عوض الله، إلى أن اللجنة استضافت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي وزير البترول حيث استعرض خطة وزارة البترول لمواجهة الآثار الاقتصادية في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث استعرض الوزير الخطة التي تضمنت زيادات كبيرة في البحث والتنقيب وتطوير وإنشاء مصافي جديدة لتكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية سعيا الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتم فعلا مع تحقيق نتائج كبيرة لتطوير مصافي ميدور وشركة أسيوط وانشاء عدد من مصافي التكرير الجديدة حيث من المتوقع ان يحقق قطاع البترول فوائض كبيرة للموازنة العامة حيث انه من ابرز القطاعات الناجحة وخاصة في ظل النشاط الكبير لهيئة البترول والمشروعات الاستثمارات البترولية الجديدة والاكتشافات الحديثة وابرزها حقل نور