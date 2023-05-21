شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: لأول مرة نجرى حوارا حول قضايا الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن لجنة المحليات للمحور السياسي من محاور الحوار الوطني، وإذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنها أكثر أهمية، خاصة وأن الحوار يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.

وتابع عبد الوهاب خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للحوار الوطنى لبحث قانون المجلس الشعبية المحلية :" فى البداية يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا في مستهل اجتماعاتنا هذه في إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية".

واستكمل:"وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين".

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.