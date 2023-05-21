شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: نسعى لتفعيل دورها والتخلص من البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبي.

وتابع عصام: "نسعى لتفعيل نشاط هذا الجهاز الشعبى للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع،ونتمنى أن نصل الي اكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي.

واستكمل خلال جلسة النقاشية للحوار الوطنى اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني،:" نسعى من خلال هذه اللجنة إلي الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، لافتا الي ان جميع المشاركين متجردين من اي رأي سياسي واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول.

ونوه على عدم الخروج عن موضوع الجلسة، لأن موضوعها مركز، وسيتم إتاحة الفرصة للجميع للتحدث، فضلا عن وجود 19 لجنة أخرى ضمن لجان الحوار الوطني من حق الجميع التعبير عن رأيه والمشاركة فيها.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.