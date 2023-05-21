شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. علي الدين هلال: حان الوقت للحوكمة داخل الأحزاب إداريا وماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن تاريخ الأحزاب لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال إحدى الفترات كان هناك خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.

وأضاف علي الدين هلال خلال كلمته لجنة الأحزاب السياسية جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، أن الميزة الأساسية التي يتميز الحزب عن غيره هو السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور 2014، يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.

وذكر أن شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب البعض يراه أن يقوم على أساس الشروط، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر عدد كبير من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات، وعلينا أن يكون لدينا وضوح في الرؤية إذا كان هناك رغبة في الاندماج أو الائتلاف.

وشدد على دعم الدولة للأجزاب، مضيفًا أنه حان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب في الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.