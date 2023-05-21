شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدين بشدة اقتحام السفارة القطرية في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة تعرض سفارة دولة قطر، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.