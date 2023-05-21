شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سودانيون يشكرون دولةالإمارات بعد إعفائهم من غرامات الإقامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمّن سودانيون مقيمون في الإمارات، قرارًا بإعفاء العالقين من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتبارًا من تاريخ 15 أبريل(نيسان) 2023، مراعاة للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف في وطنهم.

وأصدرت السفارة السودانية بيانًا عبر صفحتها الإلكترونية أثنت فيه على القرار، وتقدمت بالشكر إلى دولة الإمارات والقيادة الرشيدة على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية، كما شكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الجهات المختصة على جهودها الصادقة في استضافة وتوثيق أوضاع المواطنين السودانيين في دولة الإمارات.

تخفيف الأعباء



وفي هذا السياق، رأت المعلمة السودانية، فاطمة أيوب، أن القرار يعتبر من القرارات الهامة جدًا التي ستساهم في دعم الأسر السودانية لتعديل أوضاع إقامتهم أو مغادرتهم بعد انتهاء الأزمة السودانية، إلى جانب دوره الهام في التخفيف من الأعباء المالية عنهم.





وأثنت المقيمة والأم لثلاثة أطفال، عايدة جفال، على حرص دولة الإمارات الدائم على دعم السودانيين، مؤكدة أن قرار الإعفاء من الغرامات سيكون له تبعات هامة على دعم العالقين وتغيير أوضاع إقامتهم أو مغادرتهم إلى السودان، دون تكلف أعباء مالية.

ورأى المهندس السوداني مهدي الفاتح، أن القرار في غاية الأهمية ويراعي الظروف الإنسانية غير المسبوقة التي تحدث جراء الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القرار جاء في وقته في ظل الظروف الإنسانية الطارئة.



ورأى المقيم السوداني، فضل صالح، أن القرار هام للغاية لكل مقيم وزائر سوداني ساهمت الأوضاع الطارئة الحالية في السودان في جعله عالقًا، مشيدًا بسرعة إصدار القرار وأهميته في دعم ومعالجة أوضاع العالقين.