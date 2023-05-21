شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأميركي يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيد، ورئيس كوريا الجنوبية يون سول يول، إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن.

وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة رويترز - لم يكشف عن اسمه - "إن بايدن دعا رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية لعقد اجتماع آخر في واشنطن وذلك خلال اجتماعهم الثلاثي بمدينة هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع.

وأثنى بايدن على عمل رئيس الوزراء الياباني، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سول يول، "الشجاع" لتحسين العلاقات الثنائية، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان.