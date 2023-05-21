شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية والولايات المتحدة تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، عن توقيع اتفاقية في مدينة جدة تنص على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ووفقًا لوكالة الانباء السعودية (واس) فان مسودة البيان الصحفي للاتفاقية، تنص على دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، وسيكون ساري المفعول لمدة سبعة أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وبحسب البيان، فقد اتفق الطرفين على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية وكذلك تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع بما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

وأكد كل من الطرفين لممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية المسهلين لهذا الإتفاق التزامهما بعدم السعي وراء اي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة ثمانية وأربعين (48) ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.

و يتماشى وقف إطلاق النار قصير الأمد مع النهج التدريجي الذي اتفق عليه الطرفان، ومن المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات اخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين العموميين على استئناف واجباتهم المعتادة.

وقال البيان "نظرًا إلى صعوبة الصراع، كان تركيزنا المباشر على وقف القتال لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتهدف محادثات جدة إلى وقف إطلاق النار قصير الأمد لتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية"..مشيرًا إلى إنها ليست عملية سياسية ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها كذلك.

وتوقع البيان، أن تتناول المحادثات اللاحقة، والتي ستشمل المدنيين السودانيين والشركاء الاقليميين والدوليين، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لإستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.

واشار البيان، إلى ان الشعب السوداني عانى خلال الخمسة أسابيع الماضية من هذا الصراع المدمر..مؤكدًا وقوف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبهم، وتطالبا الأطراف بالالتزام الكامل بالتزاماتهم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة والتي هم في امس الحاجة اليها.