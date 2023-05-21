شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريس يؤكد أنه حان وقت إصلاح مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، لإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز بما يتماشى مع "الواقع في عالم اليوم".



ونظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.



وفي كلمة خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما باليابان، حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتيريش إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوة في عام 1945 ويحتاجان إلى تحديث.



وقال: "الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل، في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، فشل الهيكل المالي في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية".

واختتم قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الأحد قمتهم التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما باليابان بعد الاتفاق على مواصلة دعمهم لقتال أوكرانيا ضد العدوان العسكري الروسي.