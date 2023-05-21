انت الان تتابع خبر قبل أيام من زفافه.. الملكة رانيا تنشر فيديو مقتطفات من حياة الأمير الحسين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر انستغرام مع أغنية خلفية مقدمة على ما يبدو من فرقة موسيقية شبابية أردنية تسمى جماعة خير: "الله يخليكم لبعض ويخليلنا ياكم، فرقة جماعة خير الموسيقية، لكم الشكر، كلمات واداء يلامسان القلب".

الفيديو يظهر لقطات نادرة من طفولة ولي عهد الأردن وهو بين أحضان جده، وفي أول الفيديو يقول الملك عبد الله الثاني: "شعور جميل وصعب حسيته من أصعب اللحظات عندما حضن والدي ابني الحسين أول مرة".



يذكر أن حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد أن كان الديوان الملكي قد أعلن في أب الماضي خبر خطوبتهما رسميا.