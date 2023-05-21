انت الان تتابع خبر الداخلية تقرر استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، عبد الامير الشمري واشراف المدير العام اللواء رياض جندي الكعبي، تقرر استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الالكتروني في الدوائر العاملة بالجواز الالكتروني".



وأضافت: "كما تنسب تخصيص نافذة مختصة باستقبال معاملاتهم لمنح خدمة سامية نعتز بتقديمها لحجاج بيت الله الحرام".

