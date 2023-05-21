انت الان تتابع خبر المرور توضح حقيقة تطبيق قانون جديد لسائقي المركبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل (الغرامة والسجن) لسائقي المركبات".

وأضافت، أن "هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة كون هناك بعض الصفحات المغرضة التي تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة غايتها التأثير على المواطن".



ودعت المديرية، الجميع إلى "اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".