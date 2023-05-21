انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيطرت على الحفل الاجواء الفخمة، بدءا من قالب الحلوى الذي لفت انظار المتابعين بضخامته وتصميمه المميز، وصولا الى الزينة الملفتة والحلويات الشهية التي وُضعت على الطاولة الى جانب قالب الحلوى.

وشاركت نادين مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت أجواء هذه المناسبة الدينية، حيث ظهر جيوفاني إلى جانب أصدقائه في الكنيسة وهو يؤدي بعض الترانيم، بالإضافة الى صور أخرى وهو يحمل الإنجيل المقدس، حيث ارفقت نادين الصور بالتعليق التالي: "الله يحميك جيوفاني".