شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة الشيوخ" تناقش استخدام حشرة ذبابة الجندى الأسود فى إعادة تدوير النفايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم، 3 اجتماعات، حيث تناقش فى الاجتماع الطلب المقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن "دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفى الاجتماع الثانى تناقش اللجنة الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي بعنوان " استخدام حشرة ذبابة الجندي الأسود في إعادة تدوير النفايات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية (الكمبوست) وأعلاف الأسماك.

وتستعرض اللجنة فى الاجتماع الثالث الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج بعنوان "سوق الكربون - ضريبة الكربون".

كما تستعرض الطلب المقدم من النائبة نهى زكي بشأن "دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخ.

وتناقش لجنة الإسكان عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب منها اقتراح من النائبة هند جوزيف بشأن" تشغيل مصنع تدوير المخلفات بقرية المنشأه الكبرى بمركز القوصية - محافظة أسيوط.

وكذلك اقتراح مقدم من النائب محمد البنا بشأن "عمل معايير للمطبات الاصطناعية من حيث الشكل والحدالأقصى للارتفاع لكل مطب.

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة مناقشة موضوع "مصر والبطولات العالمية.. نجاحات واستعدادات.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى مناقشة ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصرى"

وتناقش لجنة الصناعة "التحديات الاقتصادية التي تواجه الصناعة المصرية.