شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: موازنة البحث العلمى وصلت إلى حوالى 3 مليارات جنيه فى 2023/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمى، أن موازنة البحث العلمى للعام المالي 2023/2024 وصلت إلى 2 مليار و892 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم.

وأضاف: هناك عدد كبير من المشروعات يتم الانفاق عليه من خلال موازنة البحث العلمى، يصل إلي 88 مشروعا منها وكالة الفضاء الإفريقية، وتمويل المرحلة الأولى من مشروع الجينوم المصرى المرجعى، موضحا أن هذا المشروع هام وحيوى للمصريين وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم عمل حوالي 1400 حالة.

كما أشار رفعت إلي مشروع الغرفة النظيفة بمدينة بحوث الإلكترونية، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات، ودراسات المرصد الفلكى الجديد، ورفع كفاءة معهد أبحاث أمراض العيون، ورفع كفاءة مستشفي تيودور بلهارس.