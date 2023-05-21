شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين تحت قبة "الشيوخ" للراحل محمود بكرى: صاحب كلمة حق فى وجه المعادين للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، تأبين النائب الراحل محمود بكري محمد، الذي وافقته المنية صباح الأربعاء 10 مايو الجاري 2023، بعد صراع من المرض، مؤكدين أن الفقد كان صاحب كلمة حق في وجه كافة المعادين للدولة المصرية، والفاسدين.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إنه عرف الراجل محمود بكري رجلا عظيما وصحفيا قديرا افني حياته في مجال الصحافة، وانهي مسيرته بعضوية المجلس النيابي، الذي ابلي فيه بلاء حسنا، وكان مثالا يُحتذي به.

وعلي الجانب النيابي، نعت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بقلوب يعتصرها الحزن والألم، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الصحفي محمود بكري الذي رحل عنا بعد أن أدى رسالته في خدمة الوطن كاتباً وبرلمانياً متميزاً، كان عطاؤه وافراً في كل ما قام به من مهام متقناً عمله لوجه الله ولأبناء وطنه، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل العزيز وعلى رأسهم النائب البرلماني الكاتب الصحفي مصطفى بكري، و لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.

وقال النائب اللواء فاروق المقرحين، إنه عرف الفقد مدافعا عن مصر في كافة المجالات، وكان وشقيقة النائب مصطفي بكري، دائما ما يقدمون العون في مجال الصحافة، وله مواقف هامة دفاعا عن مصر وفي مواجهة ما وصفهم بـ"عصابة" الإخوان الارهابية وما قامت به في هذا البلد.

ووصف النائب اللواء فرج الدري، الفقيد بأنه اتسم بالرشد في الفكر وكريم الخصال محبا للخير، لافتاً إلي موكب وداع الرحيل الذي شارك فيه الآلاف من كل حدب وصوب.

أيضا نعي حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب محمود بكري، الذي قضى حياته دفاعا عن قضايا بلده، وفي الصحافة لا سيما بأهلك الظروف التي تمر بها البلاد، وكان رأيه صريحا في الأيام - التي لا يعيدها الله- علي حد وصفه، متحملا أي نتائج لها.

وعن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ينعى النائب ياسر الهضيبي النائب الراحل محمود بكري عضو الشيوخ الذي وافته المنية الأسبوع الماضي ،مؤكدا فقد أهالي المعصرة وحلوان وفقد مجلس الشيوخ رجلا من افضل الرجال نعلمه جيدا طيبا رقيق الحال يخدم جميع البسطاء رقيقي الحال في دائرته.

وفي السياق ذاته، نعي النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ، الراحل محمود بكري، معتبراً إياه رمزا للإعلامي الموضوعي كان له قدره فريده علي نقل صوت الحق بموضوعيه ، لم يكن صوتا مميزا للمجلس فقط وانما رائدا في مجال الصحافه يتمتع بسمعه طيبه ، سهل في التعامل مع الاراء المختلفة يحظى بمزيد من التقدير.

ونعي النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، الفقد الذي كان مثالا يحتذي به، زمثالا للجهود الخيرة في مساعدة الفقراء من ابناء حلوان وقنا وكان دائم السؤال علي اهله وابناء قريته محافظتي "قنا .

أيضا نعت النائب عمرو عزت حجاج، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري، قائلاً: عرفته رجل طيب القلب محبا لوطنه والجميع مجدا في عمله، وانعيه ببالغ الحزن والاسي الفقيد".

خلال الجلسة افترح النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة بعمل صدقة جارية باسم أعضاء المجلس الذين توفاهم الله في الفصل التشريعي الأول للمجلس، قائلاً: "الأمر اختياريا، وبما أن النائب من الصعيد، هناك العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومسانده منها على سبيل المثال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالصعيد".

وشهدت الجلسة العامة اليوم، نعي عددا من أعضاء المجلس، النائب الراحل محمود بكري، والذي وافته المنية قبل أيام، مؤكدين على دوره الصحفي والبرلماني.