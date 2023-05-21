شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: زيادة عدد الأبحاث العلمية فى مصر إلى 44 ألف بحث فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم التعالي لشئون البحث العلمى، أن عدد الأبحاث العلمية التى كانت تنشرها مصر 11366 في 2011، أما في عام 2022 وصل عدد الأبحاث التى نشرتها مصر 44620 بحثا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم لمناقشة موازنة البحث العلمى 2024/2023.

وذكر رفعت أن عدد الباحثين في مصر زاد من 110.7 ألف باحث في عام 2013 إلي 180.8 ألف باحث عام 2022.

كما أشار نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمى إلي زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة من 465 سنويا عام 2013 إلي 512 براءة صادرة عام 2022.