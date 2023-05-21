شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد البرلمانى الراحل محمود بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، خلو مقعد النائب الراحل النائب محمود بكري محمد، عن قائمة محافظة القاهرة، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.

وحددت المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ، الوضع القانوني حال خلو المقعد الفردي وكذا القائمة، حيث تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ونعى مجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء الفقيد الراحل، وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانطلقت الجلسة العامة منذ قليل، والتي من المتوقع أن تشهد مناقشة استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى) في ضوء تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر.