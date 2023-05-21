شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الكرامة فى الحوار الوطنى: وجود محليات سيحل العديد من مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، إن ملف المحليات أحد أهم الملفات التي تتسبب في معاناة المواطنين بسبب سوء الخدمة المقدمة، مؤكدا علي أن الحل هو سرعة التشكيل.

وأضاف "بيومي"، أن تطبيق اللامركزية حل للعديد من المشاكل الموجودة بالإدارة بالمحليات، مشيرا إلي أن القانون والدستور اعطي حق استجواب المحافظين والمسؤولين بالمحليات، وهو حق دستوري يضمن المحاسبة.

وأشار القيادي بحزب الكرامة، إلي أن وجود محليات سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن بشكل يومي.