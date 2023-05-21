شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الكرامة فى الحوار الوطنى: وجود محليات سيحل العديد من مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، إن ملف المحليات أحد أهم الملفات التي تتسبب في معاناة المواطنين بسبب سوء الخدمة المقدمة، مؤكدا علي أن الحل هو سرعة التشكيل.
وأضاف "بيومي"، أن تطبيق اللامركزية حل للعديد من المشاكل الموجودة بالإدارة بالمحليات، مشيرا إلي أن القانون والدستور اعطي حق استجواب المحافظين والمسؤولين بالمحليات، وهو حق دستوري يضمن المحاسبة.
وأشار القيادي بحزب الكرامة، إلي أن وجود محليات سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن بشكل يومي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى والمخصص لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
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