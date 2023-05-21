شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تنسيقية شباب الأحزاب: المحليات من القضايا الهامة منذ بدء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صابرين حجازي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالحوار الوطنى، إن قضية المحليات تعد من القضايا الهامة علي طاولة التنسيقية منذ بدء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات بالحوار الوطنى اليوم.

وأضافت حجازي، أن التنسيقية اخذت علي عاتقها مشاركة كافة أطياف المجتمع لوضع حلول جذرية لقضية المحليات، لافته إلي أنه تم مشاركة الأحزاب السياسية والشباب ومتخصص في مختلف المجالات، وذلك حرصا من التنسيقية لسماع كافة الرؤى، متابعة:" كانت الأساس علي مائدة الحوار الوطني هو حرية الرأي والحديث بمنتهي الأريحية".

وأشارت إلي أن المشاركين في جلسات التنسيقية كانوا فئات مختلفة ممثلة في رؤساء أحزاب وصحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة وخبراء وكتاب ودستوريين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى والمخصص لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.