شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطنى: الأحزاب قناة شرعية لتواصل الشعب والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مي رشدى ممثل حزب الاصلاح والتنمية، إن الإحزاب هى القناة الشرعية لتواصل الشعب والحكومة، لافته إلى أن الشعب المصرى واعى ولا يمكن أن يخرج من المعادلة .

وأكدت خلال كلمتها بمناقشات لجنة الأحزاب السياسية، في الجلسة الخاصة بقواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي، هناك مكتسابات للأحزاب وللشباب والمرأة، وهذا أعطى أمل، وأنهى حالة انسداد الافق السياسي التى كانت موجودة فى السابق.

وذكرت أن حزب الإصلاح والتنمية لديه توصيات وهى تعديل قانون الأحزاب، وإعادة النظر فى اختصاصات لجنة شؤن الأحزاب، والسماح للأحزاب على غرار الجمعيات الأهلية أن يكون لأحزاب نشاط تجارب واستثماري.