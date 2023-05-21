شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح محمود بكرى.. ورئيس المجلس: دافع عن الحق والعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب الراحل النائب محمود بكري محمد، عن قائمة محافظة القاهرة، الذي وافته المنية صباح الأربعاء 10 مايو الجاري 2023.

وقال عبد الرازق، إن "بكري" كان صحفيا لامعا، وهب حياته كلها في خدمة صاحبة الجلالة منذ بدأ سيرته المهنية كمحرر في جريدة الأهرام وصولا إلي أن تقلد رئاسة مجلس إدارة جريدة الأسبوع.

وأضاف "عبد الرازق" أن النائب الراحل كان برلماني بارز حريص علي المشاركة في جلسات ولجان المجلس، ومازالت أصداء كلماته تتردد بين جنباته مدافعا عن الحق والعدل، متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه.

وأعقب ذلك وقوف أعضاء المجلس النيابي، لمدة دقيقة حداد علي روح البرلماني الراحل محمود بكري، وتلا مقرر الجلسة الإخطار الكتابي الوارد من وزير الداخلية بوفاة النائب.

وانطلقت الجلسة العامة منذ قليل، والتي تشهد مناقشة استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى) في ضوء تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر.