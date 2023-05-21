شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: حاجة الإنسان إلى الدواء مقدمة على حاجته للطعام فى بعض الأحيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من أعضاء المجلس بالتركيز على أهمية قضية استراتيجية مستقبل صناعة الدواء، لآن حاجة الإنسان للدواء أحيانا تكون مقدمة على حاجته للطعام، مشددا على أن موضوع الدواء حيوى للغاية لأنه من غير المتصور لحظة ألم بدون دواء، مطالبا بأخذ القضية بأكثر جهد متاح لتغطيتها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، بالجلسة العامة، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن "استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).

وتهدف الاستراتيجية التى وضعها مجلس الشيوخ إلى توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه وتغطية السوق المصري وذلك بتعظيم الإنتاج للأدوية التقليدية واقتحام مجالات جديدة مثل إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام و الأنسولين والأدوية "وإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء (تعميق صناعة الدواء" وأن تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الأمن والفعال طبقا لأحدث المعايير العالمية خلال الثماني سنوات القادمة وذلك من خلال برامج توطين وتعميق الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

كما تهدف الى تعظيم صادرات الدواء المصري مباشرة من المصانع المصرية أو بتشجيع إنشاء مصانع مصريةلصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة