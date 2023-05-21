شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم الموارد ورفع الوعى.. أبرز مقترحات "الحرية المصرى" لتنمية الحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب أحمد مهني ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والهيئة الفنية للحوار الوطني بسبب الدعوة لتبادل الحوار والآراء في سبيل الوطن.

وأوضح، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أنه لا يستيطع أي حزب سياسي أن يمارس نشاطه ويثبت تواجده بدون توافر إمتلاك برنامج سياسي، وهيكل تنظيمي، وكوادر حزبية، بالإضافة للائحة نظام داخل الحزب، مؤكدًا أنه إن لم تتواجد كل تلك المقومات فلن يستطيع الحزب التواجد بالشارع المصري.

وشدد ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014، خاصة ما وضع في المادة 74 من القانون، وهذا يطالبنا بتعديل جزري لتعديل القانون حتى يتواكب مع الدستور الحالي.

ولفت إلى أن حزب الحرية المصري، يطالب باحتواء جميع الآراء المختلفة، ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار.