شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حماة وطن بالحوار الوطنى يطالب بالقائمة المغلقة فى انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء صلاح الدين محمود المعداوي، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، في جلسة مناقشة قانون المحليات، إن الحوار الوطني سوف يحقق الكثير من آمال شعبنا المصري الأصيل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية.

وأشار المعداوى إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبي أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن، متابعا:" نرى أن يكون الحق في الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبي وليس الربع".

ولفت أن الدستور حدد 50 % عمال وفلاحين و25 % شباب و25 %مرأة، ونرى أن تكون الانتخابات في المجلس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور، مناشدا بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن في مجلس محلي المحافظة بالاعتبار إلى إعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قوي ومؤثر.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.