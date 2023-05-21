شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان عُمان يبدأ اليوم زيارة إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث كافّة جوانب التعاون الثنائي.

وقال بيان صادر عن البلاط السلطاني في عمان، "امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وتلبيةً للدعوة الكريمة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم سُلطان عمان بزيارة رسمية إلى مصر لمدى يومين".

وقالت صحيفة "الوطن" العمانية، إن الزيارة التاريخية التي يجريها سلطان عمان إلى مصر سيتم خلالها التشاور والتنسيق بين البلدين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرافق سلطان عُمان خلال زيارته إلى مصر وفد رسمي رفيع المستوى.

وقال سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الله بن ناصر الرحبي، إن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر تفتح فصلًا جديدًا وتُمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

ووفق السفير العماني، سيُنظم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المُقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، إضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بَينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتطرق السفير إلى أن البلدين سيوقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو (حزيران) 2022.

وخلال زيارة السيسي إلى عُمان، وقع البلدان 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون في مجالات مختلفة.