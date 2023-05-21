شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية استئناف العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية اللبنانية.

وذكرت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنا.

وبحسب البيان ياتي هذا الإجراء تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.



وكانت البحرين قد علّقت العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.