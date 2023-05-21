شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدانات عربية لاقتحام وتخريب السفارة القطرية في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت.

وأعربت الوزارة عن تضامن الأردن الكامل مع دولة قطر، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكدت الخارجية الأردنية، في منشور لها على موقع تويتر، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



كما أعربت دولة الكويت، السبت، عن إدانتها واستنكارها، لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في الخرطوم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية كونا، رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب، ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية.

وأوضحت أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية، وكافة الأطراف المعنية في السودان، للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، والمباني التابعة لها، والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها، ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.



واستنكرت وزارة الخارجية السعودية اقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، وشددت على ضرورة الالتزام بالتهدئة المتفق عليها وفقًا لاتفاق جدة بين طرفي الصراع.

من جانبه ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة دولة قطر في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

وأكد في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني، أن هذا الاقتحام يعد عملًا إجراميًا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها.

وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعودة للحوار السياسي، وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.



وأدانت دولة الإمارات بشدة تعرض سفارة دولة قطر، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في جمهورية السودان، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الآونة الأخيرة.

وكرر الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدمًا تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، وتجنيب المدنيين آثار الصراعات، داعيًا معاليه كافة الأطراف الانخراط الجاد في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.



وتعرضت السفارة القطرية في الخرطوم، لهجوم أوقع أضرارًا مادية فقط، إذ كان قد تم إجلاء كل الدبلوماسيين والعاملين فيها في وقت سابق، حسب وزارتي الخارجية السودانية والقطرية.

واتهمت الخارجية السودانية في بيان قوات الدعم السريع "بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

ولم يصدر بيان عن قوات الدعم السريع بخصوص الاتهامات الموجهة إليها حتى الآن.