أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

في الجنوب:سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار

في الشمال: سعر شراء الدولار 146,750 لكل 100 دولار سعر بيع الدولار 144,750 لكل 100 دولار

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولار

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هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.