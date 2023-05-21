انت الان تتابع خبر انخفاض أعداد المشاريع المتلكئة بالعراق والتخطيط تؤكد: نحتاج 16 تريليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الامر الديواني (23034)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء".وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، "اهمية عمل اللجنة ودورها الكبير في معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة وفي جميع انحاء العراق وبمختلف القطاعات"، مشيراً الى أن "هذا الملف يمثل احد اهم الاولويات لدى الحكومة، وان توجيهات رئيس مجلس الوزراء تؤكد على استئناف العمل في كل واحد من هذه المشاريع في اسرع وقت".

وتابع أن "اللجنة وبعد اجتماعها الاول في شهر اذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من (1452) مشروعا قبل بدء اللجنة عملها الى (1063) مشروعا بعد تشكيلها"، لافتاً الى أن "انجاز هذه المشاريع بحاجة الى اكثر من (16) تريليون دينار".

وأكد البيان، أن "اللجنة ستواصل عملها وستكون هناك زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للوقوف عن كثب على واقع كل واحد لاسيما تلك المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية، فيما سيتم عقد ورشة عمل لوحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لشرح اليات عمل اللجنة وبيان الاجراءات المتخذة لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة".

وناقشت اللجنة القضايا المدرجة على جدول الاعمال واتخذت الاجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة بشأنها، بحسب البيان.

