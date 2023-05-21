شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: صناعة الدواء أمن قومى وامتلاك قاعدة إنتاجية دوائية هدف استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء في مصر وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي، لافتة إلى أن جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم أولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لا بد أن نسعى جميعا من اجل دعمه وتحقيقه.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم بالجلسة العامة تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن "استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)".

وأشادت وكيلة المجلس بالدراسة الوافية والتي تبحث الموضوع بشكل مفصل وتتضمن رؤية بالغة الأهمية حول مستقبل صناعة وتصدير الدواء، كذلك الأهداف التي يجب أن نتوخاها داخلياً و خارجياً في هذا الصدد، أيضاً رصدها لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات لصناعة الدواء في مصر.

وقالت وكيلة المجلس إن الواقع المصري في الجمهورية الجديدة أصبح يرى في كل محنة وتحدٍ فرصة ملائمة لتحقيق إنجاز لم يكن ليتحقق لولا روح المبادرة والإقدام التي تتحلى بها قيادة هذه الجمهورية الواعدة، لافتة إلى ما حدث من تحدٍ عالمي في مواجهة فيروس كورونا حيث كان لمصر السبق في مواجهته بشتى الوسائل، ومن أهمها تعميق صناعة الدواء المصري فكانت مصر من بين عدد محدود من الدول التي تم اختيارها كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها و تعميقها.

وأضافت أن مصر لديها قاعدة إنتاج دوائية عريقة وعريضة، مشيرة إلى امتلاكها من قبل الجائحة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء أسفرت بالفعل عن تغطية احتياجاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90% وتصل إلى 100% في أدوية فيروس سي، الأمرالذي يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات.

وأشارت إلى أن مصر تصدر منتجاتها الطبية لأكثر من 150دولةحول العالم ، ومصر مرشحة بهذا لأن تكون إحدى الدول الكبرى المصدرة للأدوية، قائلة "نظام التأمين الصحي الشامل والذى نحن بصدد تطبيقه يعد بالفعل نقلة نوعية في الخدمة الصحية في مصر، لافتة إلى أن صناعة الدواء تمثل داعماً قوياً ومحوراً مركزياً في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، تعميق وتوطين الصناعات الدوائية هو بمثابة نقلة نوعية موازية تتكامل مع محاور رؤية مصر 2030".

وأوضحت أن الدولة المصرية أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية أو تعزيز خطوط الانتاج أو اعفاء كثير من مستلزمات الانتاج من الجمارك، مطالبة بتقديم الدعم لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد او النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو تحقيق التنافسية، أوالتعاون مع المنظمات الدولية.